Pré-candidato à Presidência, Romeu Zema intensifica críticas ao STF e cita ‘frutas podres’

“Tenho dito que essas frutas podres que estão no STF não ficarão lá. O vento começou a soprar duas semanas atrás quando um indicado do presidente não foi aprovado no STF. Árvore podre não fica de pé muito tempo, pode durar um tempo, mas cai. No STF temos podridão que é só ter o tempo certo que vão cair”, afirmou Zema, ao comentar a rejeição pelo Senado do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para uma vaga na Corte.