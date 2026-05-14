Templo Dourado: o berço do Sikhismo e o maior refeitório gratuito do mundo

O Harmandir Sahib foi fundado no século 16 por Guru Arjan, o quinto guru do sikhismo, que idealizou um espaço aberto a todos. Sua construção foi concluída em 1604, quando o Guru instalou o Adi Granth, a primeira versão das escrituras sagradas dos sikhs, no interior do templo. Desde então, o Templo Dourado tornou-se símbolo da fé e da união espiritual, consolidando-se como o centro da religião sikh. A presença do templo em Amritsar transformou a cidade em polo espiritual e cultural, atraindo pere
O Guru Granth Sahib, livro sagrado do sikhismo, foi entronizado no Templo Dourado em 1604 por Guru Arjan, consolidando o espaço como centro espiritual da fé. Ele reúne 5.894 hinos, escritos não apenas por gurus sikhs, mas também por santos hindus e muçulmanos, reforçando a abertura ao diálogo inter-religioso. A leitura contínua das escrituras é feita em turnos por sacerdotes, e desde o século 20 passou a ser transmitida por rádio e televisão, alcançando milhões de fiéis.
O templo foi revestido com cerca de 750 quilos de ouro durante reformas no século 19, financiadas pelo marajá Ranjit Singh, líder do Império Sikh. Sua base é de mármore branco, decorado com incrustações florais e geométricas, refletindo técnicas de artesãos mogóis. O contraste entre o dourado e o lago Amrit Sarovar tornou-se uma das imagens mais icônicas da Índia moderna.
Amrit Sarovar foi escavado em 1577 por ordem de Guru Ram Das, quarto guru do sikhismo, e deu nome à cidade de Amritsar. Os fiéis acreditam que suas águas têm poder de cura, e muitos peregrinos realizam banhos rituais antes de entrar no templo. O lago é também usado em cerimônias de iniciação, reforçando sua função espiritual e comunitária.
O Templo Dourado possui quatro entradas, simbolizando que pessoas de todas as direções e origens são bem-vindas. Essa arquitetura rompeu com a tradição hindu de templos exclusivos para determinadas castas, tornando-se marco de inclusão social. Até hoje, líderes de diferentes religiões visitam o templo como gesto de respeito e diálogo.
O langar do Templo Dourado serve cerca de 100 mil refeições gratuitas por dia, com capacidade para atender até 50 mil pessoas simultaneamente. O cardápio inclui pratos simples como chapati, lentilhas e arroz, preparados em panelas industriais que chegam a pesar toneladas. O funcionamento depende de doações da comunidade sikh global, que financia alimentos e equipamentos.
Os cânticos devocionais, chamados kirtan, são acompanhados por instrumentos tradicionais como harmonium e tabla, e seguem melodias clássicas indianas. Desde 1920, o templo mantém transmissões regulares de kirtan, hoje disponíveis em plataformas digitais. A prática musical é considerada uma forma de meditação coletiva e ocupa papel central na vida espiritual sikh.
O Templo Dourado foi alvo de ataques de invasores afegãos no século 18, sendo reconstruído diversas vezes pela comunidade. Em 1984, tornou-se palco da Operação Blue Star, quando o exército indiano atacou militantes que se refugiavam no templo, causando centenas de mortes. O episódio gerou forte impacto político e social, marcando a memória coletiva dos sikhs.
Guru Ram Das fundou Amritsar e iniciou a escavação do lago sagrado, enquanto Guru Arjan idealizou o templo e compilou o Adi Granth. Os dez gurus do sikhismo são reverenciados no complexo, e seus ensinamentos moldam a vida espiritual e social dos fiéis. O templo é visto como herança viva da liderança espiritual que consolidou a religião.
O complexo do Templo Dourado abriga o Akal Takht, autoridade suprema do sikhismo, onde decisões religiosas e políticas são tomadas. Museus no local preservam a história dos mártires sikhs e sua luta contra perseguições, incluindo peças históricas e armas antigas. Sua influência cultural se estende à diáspora sikh, especialmente em países como Canadá e Reino Unido.
O Harmandir Sahib recebe seis milhões de visitantes por ano, consolidando-se como um dos locais religiosos mais visitados do mundo. A prática de oferecer comida e acolhimento gratuitos é um modelo de solidariedade global e que já inspirou iniciativas semelhantes em outros países. O templo transmite a mensagem de que espiritualidade deve ser vivida em serviço à humanidade, sem barreiras de origem ou crença.