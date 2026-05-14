Educação Templo Dourado: o berço do Sikhismo e o maior refeitório gratuito do mundo O Templo Dourado, conhecido como Harmandir Sahib, é o centro espiritual mais importante do sikhismo e está localizado em Amritsar, na Índia. Sua estrutura coberta de ouro e rodeada por um lago sagrado atrai milhões de visitantes todos os anos, tanto fiéis quanto turistas. O templo simboliza igualdade, humildade e serviço comunitário, valores centrais da fé sikh. Fora o espaço de oração, é também um local de acolhimento, onde todos são recebidos sem distinção de religião, casta ou origem, além d Por Flipar

Shagil Muzhappilangad/Wikimédia Commons