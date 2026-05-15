Economia Confusão com Ed Motta: saiba o que é a taxa de rolha e quando a cobrança é permitida O cantor Ed Motta envolveu-se em uma confusão no restaurante Grado, no Rio de Janeiro, devido à cobrança de uma taxa de rolha. O episódio, que teve grande repercussão nas redes sociais, aconteceu no restaurante localizado no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na madrugada de 3 de maio de 2026. O caso ganhou destaque após vídeos mostrarem a reação exaltada do artista, que aparece jogando uma cadeira no chão após discussão e antes de deixar o local. Por Flipar

Reprodução de vídeo G1