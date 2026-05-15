Confusão com Ed Motta: saiba o que é a taxa de rolha e quando a cobrança é permitida

Em depoimento prestado à 15ª DP, na Gávea, o artista relatou que se sentiu “chateado e desprestigiado” ao ser informado sobre a cobrança e afirmou aos funcionários que não voltaria mais ao estabelecimento. O artista explicou que é cliente do local há cerca de nove anos e jamais havia sido cobrado ao levar sua garrafa de vinho. Ao questionar o gerente, teria ouvido que a cobrança foi feita porque a sua mesa estava cheia, ao contrário de situações anteriores.
No depoimento, o músico também afirmou que, após a discussão, tomado pela emoção, jogou uma cadeira no chão, sem a intenção de atingir ninguém. A cadeira, porém, teria encostado em outra mesa antes de bater nas costas de um garçom. Em seguida, ele esbarrou em uma mesa ocupada por dois casais enquanto deixava o restaurante. O cantor disse que não percebeu que uma bolsa caiu no chão após o contato e deixou o local acompanhado da esposa.
A chamada taxa de rolha é uma prática tradicional no setor gastronômico. O episódio com Ed Motta reacendeu debates antigos sobre a legalidade da cobrança, os direitos dos consumidores e os limites estabelecidos por bares e restaurantes para o consumo de bebidas levadas pelos próprios clientes. Embora seja comum em diversos estabelecimentos, especialmente os especializados em vinhos, a taxa ainda provoca dúvidas e opiniões divergentes entre frequentadores e empresários do ramo alimentício.
A taxa de rolha é cobrada quando o consumidor leva ao restaurante uma bebida adquirida fora do estabelecimento, normalmente vinhos, espumantes, champanhes ou destilados. Em vez de comprar a bebida diretamente da carta da casa, o cliente paga um valor adicional para consumir sua própria garrafa no local. O nome faz referência ao ato de abrir a garrafa, mas a cobrança costuma abranger uma série de serviços oferecidos pela equipe do restaurante.
Entre os itens normalmente incluídos estão a disponibilização de taças adequadas, refrigeração da bebida, fornecimento de gelo, abertura da garrafa, serviço dos garçons durante a refeição e toda a estrutura necessária para o consumo.
Em restaurantes mais sofisticados, a taxa também pode contemplar decantadores, adegas climatizadas e atendimento especializado de sommeliers. Por isso, muitos estabelecimentos argumentam que a cobrança não se resume apenas à entrada da bebida, mas ao serviço completo associado ao consumo.
Os valores variam bastante conforme o perfil da casa. Em restaurantes mais simples, a taxa pode custar menos de R$ 30 por garrafa. Já em estabelecimentos de alto padrão, principalmente aqueles com cartas de vinhos elaboradas, o valor ultrapassa facilmente os R$ 100. Em alguns casos, o preço da rolha se aproxima do lucro que o restaurante teria caso a bebida fosse comprada diretamente no local.
A cobrança é considerada legal no Brasil. Especialistas em direito do consumidor explicam que não existe nenhuma lei que obrigue bares e restaurantes a aceitarem bebidas trazidas de fora. Dessa forma, quando o estabelecimento decide permitir esse tipo de consumo, ele pode criar regras próprias para a utilização do serviço, incluindo a cobrança da taxa de rolha.
No entanto, por transparência, o consumidor precisa ser avisado previamente sobre o valor da taxa, as condições para levar bebidas de fora e possíveis restrições adotadas pelo estabelecimento. Essas informações devem aparecer de forma visível no cardápio, no site, nas redes sociais ou serem comunicadas no momento da reserva e do atendimento.
Quando isso não acontece, a cobrança pode ser questionada. Situações como inclusão surpresa da taxa na conta, ausência de aviso prévio, valores considerados abusivos ou tratamento desigual entre clientes podem motivar reclamações em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon. Ainda assim, como não existe regulamentação nacional estabelecendo preços máximos ou mínimos, os restaurantes possuem ampla liberdade para definir quanto irão cobrar.
A discussão também envolve questões econômicas. Para muitos empresários do setor gastronômico, a venda de bebidas representa uma parcela importante do faturamento da casa. Permitir que o cliente leve produtos comprados externamente sem qualquer compensação financeira poderia impactar diretamente a rentabilidade do estabelecimento. A taxa de rolha, nesse contexto, funciona como uma forma de equilibrar custos operacionais e manter o modelo de negócio.
Por outro lado, consumidores frequentemente questionam cobranças consideradas elevadas, principalmente quando já adquiriram vinhos caros por conta própria. Há quem considere injusto pagar um valor adicional significativo apenas para consumir a bebida durante a refeição. Isso faz com que o tema ainda seja alvo de controvérsias.