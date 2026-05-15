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12 tipos de espirais curiosas e onde elas aparecem no mundo real

As espirais aparecem em diferentes formas e estão presentes tanto na natureza quanto na tecnologia e na arte. Algumas ajudam a explicar fenômenos do universo, enquanto outras são usadas em objetos do dia a dia, construções e ilusões visuais. Há espirais associadas a galáxias, conchas, furacões e até ao DNA humano. Esses formatos chamam atenção pelo visual hipnótico e também pela eficiência matemática. Veja a seguir 12 tipos curiosos de espirais e onde elas aparecem.

Por Flipar
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Espiral de Arquimedes Possui voltas com espaçamento constante e foi estudada na Grécia Antiga. É usada em mecanismos, discos antigos, antenas e equipamentos de engenharia.

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Espiral logarítmica Aumenta de tamanho sem perder a forma original ao longo das voltas. Surge em conchas, galáxias, furacões e em diversos padrões naturais.

NOAA Domínio Público

Espiral de Fibonacci Baseada na famosa sequência matemática de Fibonacci, ligada à proporção áurea. É muito usada em arte, fotografia, arquitetura e design

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Dupla espiral Formada por duas espirais entrelaçadas em torno de um eixo central. O exemplo mais famoso é a estrutura do DNA humano.

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Espiral hipnótica Ficou conhecida em filmes e desenhos para representar transe e hipnose. Também é usada em ilusões de ótica e artes psicodélicas.

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Espiral helicoidal Se desenvolve em três dimensões, como uma mola ou parafuso. É muito comum em engenharia mecânica e arquitetura.

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Espiral galáctica Presente em muitas galáxias do universo, incluindo a Via Láctea. Seus braços ajudam na organização de estrelas e poeira cósmica.

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Espiral de fumaça Pode ser observada em redemoinhos de fumaça e correntes de ar. É estudada em física e dinâmica dos fluidos.

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Espiral marítima Aparece em correntes oceânicas e redemoinhos no mar. Esses movimentos influenciam clima, navegação e vida marinha.

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Espiral vegetal Vista em plantas como girassóis, pinhas e samambaias. O formato ajuda na melhor distribuição de sementes e folhas.

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Espiral sonora Alguns equipamentos acústicos usam formas espirais para ampliar ou direcionar som. Isso aparece em caixas acústicas e instrumentos musicais.

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Espiral arquitetônica Muito usada em escadas, rampas e monumentos modernos. Além do visual marcante, ajuda a economizar espaço em construções.

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