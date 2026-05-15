Galeria 12 tipos de espirais curiosas e onde elas aparecem no mundo real As espirais aparecem em diferentes formas e estão presentes tanto na natureza quanto na tecnologia e na arte. Algumas ajudam a explicar fenômenos do universo, enquanto outras são usadas em objetos do dia a dia, construções e ilusões visuais. Há espirais associadas a galáxias, conchas, furacões e até ao DNA humano. Esses formatos chamam atenção pelo visual hipnótico e também pela eficiência matemática. Veja a seguir 12 tipos curiosos de espirais e onde elas aparecem. Por Flipar

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