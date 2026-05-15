Economia FGTS libera R$ 8,4 bilhões para saque e uso no pagamento de dívidas pelo Novo Desenrola O governo federal anunciou a liberação de R$ 8,4 bilhões do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. A medida beneficiará mais de 10,5 milhões de pessoas em todo o país. Além disso, parte do saldo do fundo também poderá ser usada para renegociação de dívidas no programa Novo Desenrola. A consulta dos valores estará disponível a partir de 25 de maio. Os pagamentos começam no dia 26. Por Flipar

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