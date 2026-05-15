Laksa: prato tradicional representa a diversidade cultural e gastronômica da Ásia

A origem da laksa está profundamente ligada à história dos povos “Peranakan”, também chamados de “Nyonya”, descendentes de comerciantes chineses que migraram para o Sudeste Asiático entre os séculos 15 e 17 e se misturaram às populações locais. Essa fusão cultural criou uma culinária própria, conhecida como cozinha Peranakan, marcada pela união de técnicas chinesas com ingredientes típicos da Malásia, Indonésia e Singapura. A laksa acabou se transformando em um dos pratos mais representativos de