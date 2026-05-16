Tarcísio de Freitas diz que áudio não enfraquece candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência

“Eu acho que não (enfraquece a candidatura). Pelo seguinte: eu acho que existe um cansaço já com o PT muito grande, uma fadiga de material, uma incapacidade de vender esperança. As pessoas estão meio sem perspectiva. A gente tem uma série de problemas, isso está sendo discutido, e tem o cansaço da população. Então, por isso, eu acho que não atrapalha a candidatura”, afirmou o governador de São Paulo em 14 de maio, um dia após o áudio se tornar público.