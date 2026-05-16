Faláfel: conheça a receita tradicional nas culinárias árabe e israelense

A origem do faláfel ainda é motivo de debate histórico. Há registros que associam o prato ao Egito, onde versões feitas com fava seriam consumidas há séculos, especialmente por comunidades cristãs coptas durante períodos de abstinência de carne. Com o passar do tempo, a receita se espalhou por países como Líbano, Síria, Israel e Palestina, ganhando variações regionais e se tornando um símbolo popular da comida de rua na região. Em algumas localidades, o grão-de-bico substituiu a fava e passou a
Nas últimas décadas, o faláfel também passou a ser associado ao crescimento do vegetarianismo e do veganismo no Ocidente. Restaurantes especializados em culinária árabe ajudaram a popularizar o prato em grandes cidades, enquanto versões industrializadas começaram a aparecer em supermercados e redes de alimentação rápida.
A combinação entre praticidade, sabor intenso e perfil considerado mais saudável ampliou o interesse do público, especialmente entre consumidores que buscam reduzir o consumo de carne.
Apesar da fama de opção nutritiva, nutricionistas lembram que o valor calórico pode variar bastante conforme o modo de preparo. As versões fritas em óleo, mais tradicionais, tendem a ser mais calóricas, enquanto receitas assadas ou preparadas na air fryer surgem como alternativas mais leves.
Ainda assim, o faláfel reúne ingredientes associados a uma alimentação equilibrada, incluindo leguminosas, ervas frescas e especiarias ricas em compostos antioxidantes.
Mais do que um simples bolinho, o faláfel se consolidou como um prato que carrega tradição cultural, disputas sobre origem e adaptações contemporâneas. Presente tanto em feiras populares árabes quanto em restaurantes modernos ao redor do mundo, ele exemplifica como receitas regionais podem atravessar fronteiras e ganhar novas interpretações sem perder suas raízes históricas.