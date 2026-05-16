Galeria Faláfel: conheça a receita tradicional nas culinárias árabe e israelense Crocrante por fora, macio por dentro e carregado de especiarias, o faláfel se transformou em um dos pratos mais populares da culinária de países árabes e de Israel e conquistou espaço em restaurantes, lanchonetes e cardápios vegetarianos em diversas partes do mundo. Tradicionalmente preparado com grão-de-bico ou fava triturada, misturada a ingredientes como alho, cebola, salsa, coentro e cominho, o bolinho é geralmente frito e servido em pães, acompanhado de saladas, molhos e conservas. Além do Por Flipar

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