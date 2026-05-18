Annecy: o lago mais encantador dos Alpes franceses

Localizado na Alta Saboia, o Lago de Annecy é cercado por cadeias montanhosas que moldam sua paisagem única e garantem vistas espetaculares em qualquer ponto. Com cerca de 27 quilômetros quadrados de extensão, suas águas são alimentadas por rios e nascentes que mantêm o equilíbrio ecológico e a transparência que o tornaram famoso. A proximidade com cidades como Genebra e Chamonix facilita o acesso, transformando-o em destino estratégico para turistas que buscam natureza e cultura em um só lugar.