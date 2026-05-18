Bukassa Kabengele em dose tripla: ator estrela três produções em 2026

Por isso, o ator também destacou a importância do pai em sua criação, já que cresceu sob o exemplo de alguém que sempre colocou a sobrevivência e a educação da família em primeiro lugar. Reservado, ele afirmou que gosta de se vestir bem, estar com os familiares e aproveitar a companhia de poucos amigos próximos. A música também ocupa um espaço essencial em sua rotina. É por meio dela que Bukassa encontra conexão com a espiritualidade e momentos de paz interior.