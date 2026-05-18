Galeria Praias do Vietnã: beleza, cultura e experiências que conquistam o mundo O Vietnã é um destino que surpreende pela diversidade de suas praias, cada uma com características únicas que refletem cultura e natureza local. Ao longo da costa, pode-se achar desde cenários tranquilos e familiares até pontos de agitação turística e esportiva. Essas praias não são apenas refúgios de lazer, mas também espaços que conectam visitantes à história e às tradições vietnamitas. A gastronomia à beira-mar e a hospitalidade dos moradores tornam a experiência ainda mais autêntica. Além di Por Flipar

Stefan from Dresden, wikimedia commons