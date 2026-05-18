Praias do Vietnã: beleza, cultura e experiências que conquistam o mundo

My Khe Beach, em Da Nang, é famosa por sua areia clara e águas mornas que atraem tanto famílias quanto surfistas. A praia combina tranquilidade com esportes aquáticos, oferecendo opções para diferentes perfis de viajantes. Além disso, sua proximidade com a cidade garante acesso fácil a restaurantes e infraestrutura turística, conectando lazer costeiro à vida urbana. My Khe também é reconhecida por competições de surfe e pela vigilância costeira eficiente, reforçando sua reputação como destino se
Phu Quoc, maior ilha do Vietnã, destaca-se por praias paradisíacas cercadas por florestas tropicais e resorts sofisticados. O destino oferece mergulho, passeios de barco e experiências gastronômicas, atraindo quem busca conforto aliado à aventura. Além disso, a ilha é reconhecida pela produção tradicional de molho de peixe, conectando turismo à cultura culinária vietnamita. O crescimento do ecoturismo e a criação de áreas de preservação marinha reforçam sua relevância como destino internacional
Nha Trang Beach é um dos balneários mais populares do país, conhecido pela vida noturna vibrante e esportes aquáticos variados. A praia combina diversão com infraestrutura moderna, atraindo jovens e famílias em busca de energia e entretenimento. Além disso, ilhas próximas oferecem passeios culturais e naturais que ampliam a experiência turística, consolidando Nha Trang como centro de lazer costeiro e cultural.
O arquipélago de Con Dao é famoso por suas águas cristalinas e pela preservação ambiental que protege tartarugas marinhas. Suas praias oferecem tranquilidade e contato com a natureza, criando atmosfera de refúgio exclusivo. Além disso, a história marcada por antigas prisões coloniais conecta beleza natural com memória cultural, tornando Con Dao um destino de reflexão, descanso e ecoturismo responsável.
An Bang Beach, próxima a Hoi An, é conhecida pela atmosfera relaxante e restaurantes que servem frutos do mar frescos. A praia combina simplicidade com charme, atraindo viajantes que buscam descanso em um cenário autêntico. Além disso, sua proximidade com a cidade histórica conecta lazer costeiro ao patrimônio cultural vietnamita, ampliando valor da visita e sua popularidade entre turistas internacionais.