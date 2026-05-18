Salep: conheça a bebida quente turca bastante consumida no inverno

No entanto, o termo “salep” não se refere apenas à bebida pronta. A palavra também é usada para nomear o principal ingrediente utilizado em sua preparação. Assim, o salep também é um pó produzido a partir de tubérculos secos de determinadas espécies de orquídeas. Rico em amido, esse ingrediente possui grande capacidade de engrossar líquidos quentes e criar uma textura cremosa.
Por causa dessa característica, o produto ganhou importância histórica na culinária turca e em outras regiões do antigo Império Otomano. Os otomanos também utilizavam o salep no preparo de sobremesas. Além disso, o ingrediente era usado em diferentes regiões do mundo árabe para produzir sorvete. Na Turquia, esse sorvete é conhecido como sorvete Mara?, em homenagem à cidade de Kahramanmara?.
Já a bebida leva poucos ingredientes além do pó de salep. A receita é simples, embora a parte mais difícil seja encontrar o ingrediente principal. Inclusive, a exportação do pó de salep da Turquia é proibida. O preparo normalmente leva leite quente, açúcar e o pó extraído das orquídeas, aquecidos lentamente até atingir uma consistência mais espessa.
Algumas pessoas preferem o salep mais líquido, enquanto outras apreciam uma textura extremamente cremosa. Como a bebida continua engrossando enquanto esfria, o ponto ideal varia bastante conforme o gosto pessoal. Em muitos lugares da Turquia, a finalização inclui uma generosa camada de canela em pó.
Antigamente, vendedores ambulantes costumavam vender a bebida pelas ruas durante as manhãs de inverno. Atualmente, o salep aparece em diversas cafeterias turcas. Além disso, muitos supermercados comercializam sachês instantâneos prontos para o preparo rápido da bebida em casa.