Galeria Salep: conheça a bebida quente turca bastante consumida no inverno As novelas turcas são febre no mundo todo e não é diferente no Brasil. Com isso, o interesse pelos costumes, pela culinária e pelas bebidas típicas da Turquia tem despertado a curiosidade de muitas pessoas. Se você consome esse tipo de conteúdo, provavelmente já ouviu falar ou viu algum personagem tomando salep, mas talvez não saiba exatamente o que é. O Flipar explica: o salep é uma bebida quente bastante popular na Turquia, especialmente durante o inverno. Por Flipar

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