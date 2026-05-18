Galeria Quando o vento levanta o deserto: o mundo das tempestades de areia As tempestades de areia sempre despertaram fascínio e temor, pois representam a força bruta da natureza em movimento. Surgem quando ventos intensos levantam partículas de areia e poeira, criando uma nuvem densa que pode se estender por quilômetros. O fenômeno não é apenas impressionante visualmente, mas também perigoso para a saúde e infraestrutura das regiões afetadas. Em áreas áridas e semiáridas, essas tempestades são comuns e fazem parte da dinâmica climática local. Ao atravessarem desertos Por Flipar

Reprodução de vídeo BBC