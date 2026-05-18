Galeria Simples e confiáveis, bússolas mantêm utilidade em plena era digital Mesmo na era do GPS e dos celulares, a bússola segue como um instrumento essencial. Baseada no campo magnético da Terra, ela aponta para o norte magnético sem depender de bateria, sinal ou internet. Por isso, mantém relevância em navegação, esportes e situações de sobrevivência, mostrando que a simplicidade ainda pode ser confiável. Por Flipar

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