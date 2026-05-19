Estilo de Vida Tragédia em mergulho nas Maldivas expõe riscos em paraíso famoso pelas águas cristalinas Uma operação de resgate localizou os corpos de cinco italianos que morreram numa área que tem cavernas submarinas profundas nas Maldivas. O acidente ocorreu no Atol de Vaavu e mobilizou barcos, aeronaves e equipes especializadas em uma região considerada de alto risco até mesmo para mergulhadores experientes. Uma das vítimas é Monica Montefalcone, que tinha sobrevivido a um tsunami em 2004. Por Flipar

divulgação Greenpeace