Celebridades e TV Rui Rezende diz que ainda é lembrado por papel de lobisomem em ‘Roque Santeiro’ O ator Rui Rezende ficou famoso nacionalmente na década de 1980 por seu papel na icônica novela “‘Roque Santeiro”, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva. Na trama, que se passa na cidade fictícia Asa Branca, ele interpretou o professor Astromar Junqueira, que era um lobisomem. Em entrevista ao “Extra”, Rezende afirmou que até hoje, mais de 40 anos depois, as pessoas se aproximam dele para relembrar do personagem. “Fico surpreso. Outro dia um jovem pegou na minha mão emocionado. As pessoas lem Por Flipar

Reprodução do Flickr Leo Lara