Rui Rezende diz que ainda é lembrado por papel de lobisomem em ‘Roque Santeiro’

Rui Rezende vive desde 2019 no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Na entrevista, ele afirmou que sua personalidade na época não possibilitou que construísse grandes amizades. “Era minha natureza. Hoje eu teria rompido essa barreira. Se desse para pegar o Rui de hoje e colocar lá atrás, eu cometeria muito menos erros”, explicou o ator, que contou ter menos “dramas existenciais” e que a leitura o ajudou nesse processo.
José Pereira Rezende Filho (nome de batismo de Rui Rezende) nasceu em Araguari, no Triângulo Mineiro, em 18 de novembro de 1938. Com passagem pelo teatro, ele deu início a carreira televisiva na TV Tupi, estreando na novela 'Somos Todos Irmãos', escrita por Benedito Ruy Barbosa, em 1966.
Ele também Integrou o elenco de 'Beto Rockfeller' (1968-1969), novela que contou com nomes como Luiz Gustavo, Bete Mendes, Lima Duarte, Marília Pêra e Ireve Ravache e marcou uma geração ao romper com o padrão melodramático dominante.
Depois, Rezende foi para a Excelsior, onde atuou em 'O Tempo e o Vento' (1967) e 'Os Tigres' (1968), retornando depois à Tupi para atuar em 'A Gordinha' (1970) e 'Simplesmente Maria' (1970). Em 1972, estreou no cinema com o filme 'Jogo de Vida e Morte'.
No cinema, o ator atuou em quase 30 filmes, entre eles 'O Casal' (1975), 'O Pistoleiro' (1976) e 'Dona Flor e Seus Dois Maridos' (1976). A participação nesse último, uma adaptação do romance de Jorge Amado que foi por anos a maior bilheteria nacional, colocou Rezende em contato com um universo de produção cinematográfica mais ambicioso.
Rezende chegou à TV Globo em 1974, pelas mãos de Dias Gomes, para integrar o elenco de 'O Espigão'. Nessa produção, deu vida ao trambiqueiro de bom coração Dico, e anos depois interpretou o Fumaça em 'Sinal de Alerta' (1978-1979), escrita pelo mesmo autor.
Quando veio 1985, Rui Rezende já era um rosto conhecido da televisão, mas não uma celebridade. Então, veio o papel mais lembrado de sua carreira na teledramaturgia brasileira, o professor Astromar em 'Roque Santeiro', escrita por Dias Gomes em parceria com Aguinaldo Silva. A obra, que havia sido censurada pelo regime militar em 1975, quando já estava com 36 capítulos gravados e pronta para ir ao ar, passou mais de uma década arquivada antes de finalmente ser exibida, em uma das temporadas de mai
O professor Astromar Junqueira um intelectual misterioso que se transformava nas noites de lua cheia em lobisomem, em uma trama que misturava sátira política, crítica religiosa e folclore nordestino. O tema musical do personagem, 'Mistérios da Meia-Noite', na voz de Zé Ramalho, tornou-se inseparável da memória desse trabalho.
Após o sucesso de 'Roque Santeiro', Rezende continuou trabalhando regularmente. Na década de 1980 participou também de 'Bandidos da Falange' (1982), 'Paraíso' (1982-1983), 'Voltei pra Você' (1983-1984) e 'Hipertensão' (1986-1987). Nos anos 1990, Rezende destacou-se como Bob Lamb, o fotógrafo de 'A História de Ana Raio e Zé Trovão', produzida pela Rede Manchete, e como o pianista Menandro Olinda na minissérie 'Incidente em Antares', adaptação de romance de Erico Veríssimo produzida pela Rede Glob
No cinema, o ator ainda apareceria em produções como 'Kuarup' (1989), 'Menino Maluquinho 2 — A Aventura' (1998), 'Amor e Cia.' (1998), 'Narradores de Javé' (2003), 'Noel — Poeta da Vila' (2006) e 'O Homem Que Desafiou o Diabo' (2007).
Seu último papel em novelas foi o personagem Pereira em 'A Favorita', exibida pela TV Globo entre 2008 e 2009. Depois disso, suas aparições foram mais esparsas: também participou de programas como 'Você Decide', 'Zorra Total' e do humorístico 'A Grande Família', onde realizou um de seus últimos trabalhos regulares na TV. Em 2021, já morando no Retiro dos Artistas, fez uma participação especial na novela 'Um Lugar ao Sol', da Globo, e em 2022 apareceu na série 'Bom Dia, Verônica'.