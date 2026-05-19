Deputado Mário Frias muda versão sobre financiamento de filme que retrata Bolsonaro

“Quando afirmei anteriormente que não há ‘um centavo do Master’ no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora. O nosso relacionamento jurídico foi firmado com a Entre, pessoa jurídica distinta”, declarou o deputado, que é produtor executivo do filme. A nova manifestação do parlamentar ocorreu após divergências públicas envolvendo os responsáveis pela produção do longa-me