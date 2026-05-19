Galeria Sarmale: conheça o tradicional prato romeno feito com folhas de repolho recheadas O Sarmale é um dos pratos mais tradicionais e emblemáticos da culinária da Romênia, embora também esteja presente em diferentes versões em países do Leste Europeu e dos Bálcãs. A receita consiste, de forma geral, em folhas de repolho ou de videira recheadas com carne, arroz e temperos, cozidas lentamente em molho de tomate ou junto a carnes defumadas. Considerado símbolo de refeições familiares e celebrações importantes, o prato ocupa um espaço central na cultura gastronômica romena. Por Flipar

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