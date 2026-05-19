Estilo de Vida 19 de maio é Dia Nacional de Combate à Cefaleia: saiba o que causa dor de cabeça e como prevenir O Dia Nacional de Combate à Cefaleia é lembrado em 19 de maio e busca alertar sobre um problema que afeta milhões de pessoas. A dor de cabeça pode surgir de forma ocasional ou frequente e, em muitos casos, interfere no trabalho, no sono e na qualidade de vida. Por Flipar

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