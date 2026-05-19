19 de maio é Dia Nacional de Combate à Cefaleia: saiba o que causa dor de cabeça e como prevenir

A cefaleia pode ter diferentes causas, desde situações simples até problemas que exigem acompanhamento médico. Estresse, poucas horas de sono, jejum prolongado e excesso de tempo diante de telas estão entre os fatores mais comuns relacionados às crises.
A desidratação também pode provocar dores de cabeça. Quando o corpo recebe pouca água, ocorre um desequilíbrio que afeta a circulação e favorece o desconforto. Por isso, manter uma boa hidratação ao longo do dia ajuda a reduzir episódios frequentes
Outro motivo bastante citado por especialistas é a alimentação inadequada. Ficar muitas horas sem comer, exagerar em bebidas alcoólicas ou consumir excesso de cafeína pode desencadear crises em algumas pessoas. Certos alimentos industrializados também podem favorecer o problema.
A enxaqueca é um dos tipos mais conhecidos de cefaleia e costuma causar dor intensa, sensibilidade à luz, enjoo e dificuldade de concentração. Em alguns casos, fatores hormonais, alterações emocionais e até mudanças climáticas podem aumentar a frequência das crises.
Para evitar dores de cabeça, especialistas recomendam manter uma rotina equilibrada. Dormir bem, controlar o estresse, praticar atividades físicas e fazer pausas durante o uso de computadores e celulares são hábitos que ajudam na prevenção.
Quando a dor aparece, algumas medidas podem aliviar o desconforto, como descansar em ambiente silencioso, beber água e evitar excesso de luminosidade. Medicamentos podem ser utilizados, mas o ideal é seguir orientação médica para evitar automedicação frequente.
Também é importante procurar avaliação profissional quando as dores se tornam constantes, muito intensas ou aparecem acompanhadas de sintomas como febre, tontura, alteração na visão ou dificuldade para falar. O diagnóstico correto ajuda a identificar a causa e definir o tratamento mais adequado.