Cher completa 80 anos com carreira premiada que une música, televisão e cinema

No fim de 2025, o jornal britânico “The Mirror” noticiou que Cher planeja se casar com o namorado Alexander “AE” Edwards, 40 anos mais jovem. Apesar da grande diferença de idade, uma fonte anônima afirmou ao veículo que isso 'não pesa' na relação. Em entrevistas, a própria artista já afirmou que não se importa com críticas. 'Ninguém sabe o que acontece entre a gente, mas a gente se diverte muito', disse ela em novembro do mesmo ano ao programa “CBS Mornings”. Juntos desde 2022, Cher e Edwards mo
Cher é bastante conhecida pelos muitos relacionamentos. Ela já foi casada duas vezes: de 1964 a 1975 com o músico e político Sonny Bono, e de 1975 a 1979 com o músico Gregg Allman. Ela também teve romances famosos com os atores Val Kilmer e Tom Cruise, o baixista da banda Kiss, Gene Simmons, Richie Sambora, da banda Jon Bon Jovi, e o produtor musical David Geffen.
Cherilyn Sarkisian, conhecida apenas como Cher, nasceu em 20 de maio de 1946, em El Centro, Califórnia. Ao longo de mais de seis décadas de carreira multifacetada, ela acumulou sucessos comerciais, prêmios importantes e uma imagem pública associada à ousadia artística e à independência. Apelidada de 'Deusa do Pop', ela se destacou em múltiplas áreas, tornando-se uma das poucas pessoas a ganhar um Oscar, um Grammy, um Emmy e um Globo de Ouro.
A ascensão da artista começou nos anos 1960, quando formou a dupla Sonny e Cher ao lado de Sonny Bono, com quem também se casou. O casal alcançou fama internacional em 1965 com “I Got You Babe”, um dos maiores hits da década e marco da cultura pop norte-americana.
O sucesso da parceria abriu espaço para programas de televisão, especialmente “The Sonny and Cher Comedy Hour”, atração que consolidou Cher como estrela televisiva e ícone fashion graças aos figurinos extravagantes criados pelo estilista Bob Mackie.
Após o fim da dupla e do casamento nos anos 1970, Cher conseguiu seguiu em evidência. Em carreira solo, emplacou músicas como “Gypsys”, “Dark Lady” e “Half-Breed”, consolidando-se como uma das vozes femininas mais populares da indústria fonográfica. Sua habilidade de transitar entre folk, pop, disco, rock e dance music se tornaria uma das principais marcas de sua trajetória artística.
Nos anos 1980, Cher reinventou novamente sua imagem ao investir com força na atuação. A artista recebeu elogios da crítica por trabalhos em filmes como “Silkwood - O Retrato de uma Coragem”, “Marcas do Destino” e “As Bruxas de Eastwick”.
O auge dessa fase veio com “Feitiço da Lua”, que lhe garantiu o Oscar de Melhor Atriz em 1988. Com isso, Cher passou a integrar um grupo restrito de artistas que conquistaram reconhecimento máximo tanto na música quanto no cinema.
Na música, a artista viveu um novo período glorioso no fim dos anos 1980 e principalmente nos anos 1990, impulsionada por sucessos como “If I Could Turn Back Time” e, sobretudo, o álbum “Believe”. A faixa-título, marcada pelo uso pioneiro do Auto-Tune, tornou-se um fenômeno global e ajudou a redefinir a música pop eletrônica do período. O hit vendeu milhões de cópias e fez de Cher a artista feminina mais velha a liderar a parada Billboard Hot 100 nos Estados Unidos.
Além da carreira artística, Cher também é reconhecida por seu estilo arrojado, pela parceria com o estilista Bob Mackie, e seus posicionamentos políticos e defesa de causas sociais, especialmente ligadas aos direitos civis e a campanhas humanitárias. o longo das décadas, a artista também se destacou por desafiar padrões de comportamento e envelhecimento impostos às mulheres na indústria do entretenimento.
Nos últimos anos, Cher continuou ativa em turnês, projetos musicais, cinema e publicações autobiográficas. Em 2024, foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame, reconhecimento que reforçou sua importância histórica para a música mundial. Já em 2026, recebeu um Grammy honorário pelo conjunto da carreira.