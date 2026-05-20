Galeria Perfis fakes são problema comum na internet; entenda como se proteger Perfis falsos nas redes - os famosos 'fakes' - são um problema cada vez mais comum. Essas contas podem ser usadas para golpes, disseminação de informações falsas ou até roubo de identidade, afetando qualquer pessoa que tenha presença online. Por Flipar

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