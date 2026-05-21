Estilo de Vida

Mulheres recuperam nascentes e fortalecem produção de alimentos no Cerrado brasileiro

Mulheres do Assentamento Andalucia, em Nioaque (MS), vêm chamando atenção por um projeto que une recuperação ambiental e produção de alimentos no Cerrado. A iniciativa implantou quintais agroecológicos, restaurou áreas degradadas e ajudou a recuperar nascentes na região.

Por Flipar
Divulgação

O trabalho envolve o plantio de milhares de mudas nativas e a criação de estruturas para fortalecer a agricultura familiar. As famílias passaram a cultivar hortaliças, frutas, legumes e plantas medicinais.

Divulgação

Com isso, garantem mais segurança alimentar e geração de renda para a comunidade. O projeto também ganhou destaque pelo protagonismo feminino.

Divulgação

As mulheres lideram a implantação dos quintais e participaram das decisões sobre manejo, irrigação e preservação das áreas restauradas.

Divulgação

Além disso, o retorno de espécies da fauna silvestre passou a ser observado nas regiões recuperadas. Considerado um dos biomas mais importantes do Brasil, o Cerrado é conhecido como o “berço das águas”.

Luciano cta/Wikimédia Commons

Isso acontece porque nele nascem rios que abastecem algumas das principais bacias hidrográficas do país, fundamentais para o fornecimento de água e produção de energia.

Carlospeixottodf wikimedia commons

O bioma também possui enorme biodiversidade, com milhares de espécies de plantas, aves, mamíferos e insetos. Muitas dessas espécies existem apenas nessa região, o que torna a preservação do Cerrado essencial para o equilíbrio ambiental e para a manutenção da fauna brasileira.

Reprodução TV Anhanguera

Apesar da importância ambiental, o Cerrado vem sofrendo há vários anos uma pressão constante do desmatamento e das mudanças climáticas, o que representa uma ameaça ao equilíbrio ecológico.

Divulgação Agencia Senado

Projetos de recuperação de nascentes, agricultura sustentável e restauração ecológica são vistos como fundamentais para proteger o solo, garantir água e fortalecer comunidades que vivem da terra.

Reprodução TV Anhanguera

Veja Mais