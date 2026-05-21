Maravilha do Sudeste Asiático: no Laos, Planalto Bolaven atrai turistas com cachoeiras gigantes e tradição cafeeira

A combinação de altitude, solo vulcânico fértil e chuvas abundantes transformou a região do Planalto Bolaven em um dos principais polos agrícolas laocianos, especialmente na produção de café. Durante muito tempo, o local permaneceu relativamente isolado devido às dificuldades de acesso impostas pela geografia montanhosa e pela densa vegetação tropical. A paisagem impressiona pela presença de vales profundos, rios, plantações e inúmeras cachoeiras que despencam de paredões vulcânicos.
Entre as quedas-d’água mais conhecidas estão Tad Fane, Tad Yuang e Tad Lo, que atraem visitantes de diversas partes do mundo. A cachoeira Tad Fane, por exemplo, possui duas colunas de água que caem lado a lado por mais de 100 metros de altura em meio a uma floresta exuberante. A região também abriga uma rica biodiversidade, com espécies de aves, mamíferos e plantas tropicais raras.
Muitas áreas do planalto permanecem pouco exploradas, o que contribui para a preservação ambiental e para a sensação de isolamento que marca a experiência de viagem pelo local. O clima relativamente frio favoreceu o cultivo do café introduzido pelos franceses durante o período colonial no início do século 20.
Os colonizadores perceberam rapidamente que as condições do Bolaven eram ideais para variedades de arábica e robusta. Com o passar das décadas, o café se tornou a principal atividade econômica da região e um dos produtos agrícolas mais importantes do Laos. Atualmente, o Planalto Bolaven concentra grande parte da produção cafeeira nacional e exporta grãos para mercados internacionais.
Na região, pequenas propriedades familiares convivem com grandes fazendas comerciais, muitas delas voltadas à produção orgânica e ao comércio justo. O aroma do café recém-torrado faz parte do cotidiano local e reforça a identidade econômica e cultural do planalto.
Além da agricultura, o turismo ganhou importância nas últimas décadas graças às estradas panorâmicas e à crescente procura por destinos menos massificados no Sudeste Asiático. Motociclistas e mochileiros costumam percorrer o chamado “Bolaven Loop”, circuito rodoviário que conecta vilarejos, plantações, cachoeiras e áreas de mata.
Ao longo do trajeto, visitantes encontram comunidades tradicionais que preservam costumes ancestrais, casas de madeira erguidas sobre palafitas e mercados simples onde aparecem frutas tropicais, ervas e artesanato local. Além disso, a diversidade étnica constitui outro aspecto marcante da região.
Além dos Laven, o Planalto Bolaven reúne grupos étnicos como Alak, Katu e Taoy, povos que preservam idiomas, tradições e costumes próprios. Muitas comunidades mantêm casas tradicionais de madeira e rituais ligados ao animismo, crença baseada nos espíritos da natureza. Cerimônias com cantos e festas comunitárias ainda fazem parte da vida local e ajudam a preservar a diversidade cultural da região.
O passado do Planalto Bolaven também guarda capítulos turbulentos. Durante a Guerra do Vietnã, a região sofreu intensos bombardeios devido à proximidade com a Trilha Ho Chi Minh, rota estratégica utilizada pelo Vietnã do Norte. Diversas áreas ainda apresentam vestígios do conflito, incluindo crateras e munições não detonadas.
Apesar desse passado difícil, o planalto reconstruiu sua economia e se consolidou como um símbolo de resistência e renovação no Laos contemporâneo. A culinária regional destaca ingredientes frescos cultivados nas montanhas, como café, chá, legumes, pimentas e frutas tropicais.
O ambiente natural, combinado ao clima ameno, diferencia o Bolaven do restante do país, conhecido por temperaturas elevadas nas áreas baixas ao longo do rio Mekong. Embora o turismo tenha crescido, muitas partes do planalto ainda conservam um ritmo de vida tranquilo, distante dos grandes centros urbanos. Essa atmosfera rural e montanhosa faz do Planalto um dos destinos mais fascinantes do Laos.