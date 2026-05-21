Galeria Maravilha do Sudeste Asiático: no Laos, Planalto Bolaven atrai turistas com cachoeiras gigantes e tradição cafeeira O Planalto Bolaven, no sul do Laos, é uma das regiões mais singulares do Sudeste Asiático. Situado principalmente na província de Champassak, o planalto ocupa uma extensa área elevada entre 1.000 e 1.350 metros acima do nível do mar, com clima mais fresco e úmido do que o restante do país. O nome “Bolaven” deriva do grupo étnico Laven, povo indígena que habita a área há séculos e mantém tradições culturais profundamente ligadas à terra e às florestas da região. Conheça mais curiosidades sobre es Por Flipar

Wikimedia Commons/Basile Morin