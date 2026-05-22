Estilo de Vida Barato e nutritivo, o amendoim pode ajudar na disposição quando consumido com equilíbrio Queridinho nos bares e nas casas brasileiras, o amendoim vai muito além de um simples petisco. Rico em nutrientes e fonte de energia, pode trazer benefícios à saúde — desde que consumido com moderação e, de preferência, em versões menos processadas. Por Flipar

forwimuwi73 por Pixabay