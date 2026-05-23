Corantes são vilões: nutricionista explica quais bebidas alcoólicas provocam as piores ressacas

'A ingestão calórica é como uma rodovia. Por exemplo, se você consumir muito álcool, seu corpo exigirá uma enorme quantidade de energia. E todo esse excesso irá para suas reservas de gordura abdominal”, detalhou ele, que também explicou que 'um copo de cerveja e um copo de vinho têm uma quantidade de calorias muito semelhante. A única diferença é que a cerveja faz você se sentir mais inchado'.