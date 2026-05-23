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Corantes são vilões: nutricionista explica quais bebidas alcoólicas provocam as piores ressacas

O impacto do consumo de álcool e de certos alimentos no organismo envolve diversos mitos que intrigam muita gente. Durante entrevista ao programa LN+, do jornal argentino La Nacion, o nutricionista Diego Sívori comentou essas consequências e explicou quais hábitos podem contribuir para uma alimentação mais equilibrada. Segundo o diretor do curso de Nutrição da Universidade Argentina da Empresa (UADE), as bebidas alcoólicas associadas às ressacas mais intensas costumam ser aquelas que possuem cor

Por Flipar
Reprodução/Freepik

'A ingestão calórica é como uma rodovia. Por exemplo, se você consumir muito álcool, seu corpo exigirá uma enorme quantidade de energia. E todo esse excesso irá para suas reservas de gordura abdominal”, detalhou ele, que também explicou que 'um copo de cerveja e um copo de vinho têm uma quantidade de calorias muito semelhante. A única diferença é que a cerveja faz você se sentir mais inchado'.

Timothy Dykes/Unsplash

O nutricionista ainda ressaltou a importância do consumo de frutas frescas, principalmente no verão. Entre as opções mais indicadas, ele citou melão e melancia por causa da grande quantidade de água presente nesses alimentos. Além da hidratação, a melancia oferece fibras e promove sensação de saciedade, mesmo com baixo teor de açúcar em comparação a doces industrializados.

Magnific/fabrikasimf

Outra sugestão apresentada por Sívori foi congelar uvas para transformá-las em um lanche saudável e refrescante. Durante a conversa, o especialista também desmentiu a ideia de que alimentos frios necessariamente possuem menos calorias. Como exemplo, ele mencionou o sorvete, frequentemente associado à sensação de refrescância, mas que apresenta elevado valor calórico.

Reproduc?a?o/Freepik

Segundo Sívori, o organismo não utiliza toda a energia fornecida pelo alimento da mesma maneira, e grande parte das calorias ingeridas acaba convertida em calor corporal. '[...] Daquele sorvete, 70% serão convertidos em calor corporal e os 30% restantes em energia. Portanto, dizer que comer sorvete é refrescante é um mito'.

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Entre os alimentos considerados mais difíceis de resistir, o nutricionista apontou as batatas fritas como um dos maiores exemplos de comida altamente viciante. Para ele, a combinação entre gordura, carboidrato e textura crocante estimula áreas do cérebro ligadas ao prazer, o que favorece o consumo exagerado.

Wikimedia Commons/Dinkun Chen

Já no caso da digestão, Sívori afirmou que o arroz branco está entre os alimentos mais fáceis de processar pelo organismo, contrariando a percepção de muitas pessoas que enxergam os carboidratos como vilões. “E o que estou dizendo sobre o arroz também se aplica ao macarrão. Porque, com esses dois alimentos, o grande problema são os acompanhamentos, ou seja, queijo, molhos e carnes processadas”, concluiu.

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