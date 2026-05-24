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Bebida que é sinônimo de tradição e cultura, mate argentino tem celebridades entre os apreciadores

Nos últimos anos, o mate ficou ainda mais famoso na Europa e América do Norte graças a atletas e celebridades argentinas, como Lionel Messi, que consomem a bebida. O mate é uma das tradições mais importantes da cultura argentina e vai muito além de uma simples bebida. Preparado com erva-mate e água quente, ele faz parte do cotidiano de milhões de pessoas e simboliza amizade, hospitalidade e convivência. Tanto que o país celebra, em 30 de novembro, o Dia Nacional da Erva-Mate. Também faz parte da

Por Flipar
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A origem do mate remonta aos povos guaranis, que utilizavam a erva-mate muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Para essas comunidades indígenas, a planta possuía valor espiritual, medicinal e comercial, sendo considerada um presente divino da natureza. Com a expansão do Vice-Reinado do Rio da Prata, o consumo do mate se espalhou por diversas regiões da América do Sul. Os jesuítas tiveram papel importante nesse processo ao desenvolverem as primeiras plantações organizadas de erva-mate

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O preparo do mate envolve diversos rituais e tradições transmitidos entre gerações. A erva deve preencher boa parte do recipiente, deixando espaço para a água e para a bomba, espécie de canudo metálico utilizado para beber a infusão. Também é comum inclinar a erva antes de adicionar a água, ajudando a preservar o sabor por mais tempo. Outro detalhe importante é a temperatura da água, que não deve ferver, ficando idealmente entre 70 °C e 80 °C. A erva-mate utilizada na bebida vem da planta erva-

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Quem deseja provar o mate como um verdadeiro argentino pode encontrar experiências autênticas em diferentes regiões do país. Em Buenos Aires, diversos cafés e bares especializados oferecem degustações e explicações sobre a preparação correta da bebida.

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Alguns locais contam até com sommeliers de mate, responsáveis por orientar turistas sobre os tipos de erva e os modos tradicionais de consumo. Já em províncias como Misiones, Corrientes e Entre Ríos, o visitante pode conhecer plantações de erva-mate e aprender diretamente com produtores locais.

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Além da versão quente tradicional, existem variações frias conhecidas como tereré, populares especialmente no Paraguai e em regiões mais quentes. Atualmente, a erva-mate também aparece em produtos industrializados, como energéticos, chás prontos e suplementos, mostrando como uma tradição regional se transformou em produto global.

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