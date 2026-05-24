Galeria Bebida que é sinônimo de tradição e cultura, mate argentino tem celebridades entre os apreciadores Nos últimos anos, o mate ficou ainda mais famoso na Europa e América do Norte graças a atletas e celebridades argentinas, como Lionel Messi, que consomem a bebida. O mate é uma das tradições mais importantes da cultura argentina e vai muito além de uma simples bebida. Preparado com erva-mate e água quente, ele faz parte do cotidiano de milhões de pessoas e simboliza amizade, hospitalidade e convivência. Tanto que o país celebra, em 30 de novembro, o Dia Nacional da Erva-Mate. Também faz parte da Por Flipar

Wikimedia Commons / Alfonso Hernández