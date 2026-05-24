Entretenimento Hábitos dos brasileiros que podem causar estranhamento no exterior Na comunicação do dia a dia, gestos com mãos e braços têm papel importante. Porém, diferenças culturais podem mudar seus significados, provocando interpretações inesperadas.Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países. Por Flipar

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