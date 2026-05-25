Sabrina Sato investe em produção sustentável de café em fazenda da família

Segundo Sabrina, a escolha da fazenda aconteceu pela beleza natural da região e pelo desejo de manter a família reunida. A propriedade existe há cerca de seis anos e já produzia café antes de ser adquirida pelos Sato. Para a apresentadora, o local se transformou em um “propósito de vida”. A produção sustentável se tornou ainda mais importante para a família após o pai de Sabrina, Omar Sato, ser diagnosticado com câncer no pâncreas em 2025. De acordo com Karina Sato, irmã da apresentadora, ele se
Sabrina Sato está casada desde 2025 com o ator Nicolas Prattes, com quem iniciou um relacionamento no início de 2024. Em entrevista ao jornal O Globo, Nicolas afirmou que ele e Sabrina torcem um pelo outro e conseguem conciliar as rotinas intensas da carreira artística. Segundo o ator, apesar da exposição pública e dos compromissos profissionais, o casal se entende devido à experiência compartilhada no meio artístico. Sabrina também tem uma filha com o ator Duda Nagle, nascida em 2018 e chamada
Saiba mais sobre a trajetória de Sabrina Sato Rahal. Nascida no dia 4 de fevereiro de 1981, em Penápolis, no interior do estado de São Paulo, ela é uma apresentadora e personalidade da TV que ficou famosa depois de participar do Big Brother Brasil e fazer parte do elenco do programa de humor “Pânico”.
De família com ascendência libanesa, suíça e japonesa, desde a infância demonstrou interesse pelas artes dramáticas e pela dança. Fez cursos de balé clássico e teatro em sua cidade natal. Quando tinha 16 anos, se mudou com a família para São Paulo, onde ampliou seus estudos em dança contemporânea, teatro e cinema. Aos 18 anos, já morando sozinha no Rio de Janeiro, foi aprovada no vestibular para o curso de dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que iniciava sua trajet
Sua carreira na televisão começou no ano 2000, ao ser selecionada para integrar o elenco de dançarinas do programa “Domingão do Faustão”, na TV Globo, onde permaneceu por cerca de um ano. No ano seguinte, fez uma participação especial na novela “Porto dos Milagres”.
Mas o grande salto para a fama veio em 2003, com sua participação na terceira edição do “Big Brother Brasil 3”, reality show exibido pela TV Globo. Embora tenha sido eliminada na oitava semana, Sabrina foi um dos destaques da edição e se envolveu romanticamente com o vencedor da temporada, Dhomini.
Logo depois de sua participação no BBB, foi contratada como repórter do programa “Pânico na TV”, da RedeTV!, e permaneceu no humorístico por vários anos, mesmo diante de convites para outros projetos. Em dezembro de 2013, após uma década no “Pânico”, Sabrina anunciou sua saída e assinou contrato com a Record.
Em abril de 2014, estreou o “Programa da Sabrina”, sua primeira atração solo, com jogos, entrevistas, atrações de variedades e entretenimento. O programa permaneceu no ar até março de 2019 e contribuiu para consolidar seu papel como apresentadora de destaque no cenário televisivo brasileiro.
Após o fim de seu programa, nos anos seguintes, ela participou de atrações como “Domingo Show” e “Game dos Clones”, além de apresentar o reality show “Ilha Record”. Em 2022, depois de oito anos, seu contrato com a Record se encerrou e ela deixou a emissora.
Em seguida, Sabrina assinou com o Grupo Globo e passou a integrar a bancada do talk show “Saia Justa”, do GNT, onde permaneceu por uma temporada. Ela também participou de outros programas do canal, como “Sobre Nós Dois” e “Sua Maravilhosa”. Além disso, foi jurada do reality “The Masked Singer Brasil”, na TV Globo, e apresentou o reality show, do Globoplay, “Minha Mãe com Seu Pai”.
Figurinha repetida nos carnavais do Rio de Janeiro e São Paulo, Sabrina Sato tem uma relação estreita com esse evento cultural. No Rio de Janeiro, ela já apareceu como Rainha de Bateria da Unidos de Vila Isabel e, em São Paulo, também já apareceu como Rainha de Bateria na Gaviões da Fiel.