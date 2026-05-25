Sabrina Sato investe em produção sustentável de café em fazenda da família

Segundo Sabrina, a escolha da fazenda aconteceu pela beleza natural da região e pelo desejo de manter a família reunida. A propriedade existe há cerca de seis anos e já produzia café antes de ser adquirida pelos Sato. Para a apresentadora, o local se transformou em um “propósito de vida”. A produção sustentável se tornou ainda mais importante para a família após o pai de Sabrina, Omar Sato, ser diagnosticado com câncer no pâncreas em 2025. De acordo com Karina Sato, irmã da apresentadora, ele se