História Do concreto romano ao aço de Damasco: tecnologias antigas que até hoje desafiam a ciência Existem tecnologias antigas que despertam fascínio por parecerem avançadas demais para sua época. Muitas delas permaneceram envoltas em mistério durante séculos, até que a ciência moderna conseguiu explicar seus princípios. Criadas por meio de observação, prática e habilidade artesanal, essas técnicas incluíam objetos resistentes, metais sofisticados, cores duradouras e estruturas extremamente duráveis. Mesmo após serem decifradas, continuam impressionando pelo nível de conhecimento alcançado po Por Flipar

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