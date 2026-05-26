Banco Central inicia retirada de notas antigas do real; veja o que muda para os brasileiros

A mudança não significa o fim do dinheiro físico no Brasil. O papel-moeda continua sendo considerado importante para diferentes setores da economia e ainda é bastante utilizado por parte da população, principalmente em regiões com menor acesso bancário ou em situações nas quais os meios digitais não estão disponíveis. O que acontece, na prática, é apenas a retirada gradual de uma versão antiga das cédulas, substituída por modelos mais modernos e com novos elementos de segurança.