Celebridades e TV Chay Suede estreia no teatro com peça que mistura autobiografia, humor e ficção O ator Chay Suede vem explorando uma nova fase da carreira nos palcos com o espetáculo “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Roobertchay”, montagem que teve uma temporada em março no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, após uma série de apresentações no Rio de Janeiro. A produção marca a primeira experiência teatral do artista e aposta em uma narrativa que mistura humor, reflexão e elementos autobiográficos de maneira pouco convencional. Por Flipar

Mayra Azzi / Divulgação