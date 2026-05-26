Chay Suede estreia no teatro com peça que mistura autobiografia, humor e ficção

Com direção de Felipe Hirsch e dramaturgia assinada por Hirsch em parceria com o escritor Caetano W. Galindo, o espetáculo utiliza episódios inspirados na infância e adolescência de Chay como ponto de partida para criar uma narrativa marcada pelo exagero, pela ironia e pela constante dúvida entre o que realmente aconteceu e o que pertence ao imaginário. A dramaturgia dialoga com obras literárias consagradas, como “A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy”, de Laurence Sterne, e “Memóri
O projeto representa um passo importante na trajetória artística do ator, conhecido principalmente por trabalhos na televisão, no cinema e na música, e agora também dedicado à experiência do teatro autoral. Atualmente, Chay Suede está no ar na novela das 21h “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Na trama, ele vive Pedro, advogado que se relaciona com a protagonista Adriana, interpretada por Letícia Colin. A seguir, conheça a trajetória de Chay Suede.
Roobertchay Domingues da Rocha Filho, seu nome de batismo, nasceu em 30 de junho de 1992 em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é filho de Roobertchay da Rocha e Hérica Godoy. Ele adotou o sobrenome artístico “Suede” em referência ao filme “Johnny Suede”.
Chay Suede iniciou sua carreira em 2010, ao participar da quinta temporada do reality show “Ídolos”, da Record TV, no qual terminou em quarto lugar.
Um ano depois, ele assumiu o papel de protagonista na versão brasileira da novela “Rebelde”, também na Record TV, interpretando Tomás Campos Sales Penedo. Durante sua participação na novela, também integrou o grupo musical formado pelos atores da produção, a banda Rebeldes, que existiu entre 2011 e 2013.
Em 2013, ele lançou seu primeiro álbum solo, intitulado “Chay Suede”. No ano seguinte, assinou contrato com a TV Globo e atuou na primeira fase da novela “Império”, como o jovem José Alfredo Medeiros, o comendador.
Em seguida, emplacou uma novela por ano na emissora entre 2015 e 2019. Em 2015, participou de “Babilônia”, como Rafael. Em 2016, integrou o elenco de “A Lei do Amor”, como o jovem Pedro Guedes Leitão. Em 2017, fez parte de “Novo Mundo”, interpretando Joaquim Martinho (Tinga). Em 2018, atuou em “Segundo Sol”, como Ícaro Batista, e em 2019 interpretou Domênico em “Amor de Mãe”.
Em 2022, Suede integrou o elenco da novela “Travessia”, como Ariovaldo “Ari” Fernandes de Souza.
Em “Mania de Você”, novela exibida entre 2024 e 2025 e indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela, interpretou Mavi Salama Dumas.
No cinema, Chay já atuou em filmes como “Lascados”, “Jonas”, “O Banquete”, “Rasga Coração”, “Minha Fama de Mau”, “A Jaula”, “Dona Lurdes – O Filme”, entre outros.
Chay namorou atrizes famosas, como sua companheira de “Rebelde Brasil” Sophia Abrahão e a atriz Manu Gavassi.
Em 2014, Chay começou a namorar a atriz e modelo Laura Neiva. Eles se casaram em 2019 e têm três filhos: Maria, José e Ana.