Celebridades e TV Murilo Rosa é confirmado na continuação de “Beleza Fatal” Murilo Rosa foi confirmado no elenco da continuação de “Beleza Fatal”, novela da HBO Max. Segundo informações divulgadas pelos colunistas Flávio Ricco e Anna Luiza Santiago, os novos episódios ainda estão em fase inicial de desenvolvimento, embora o autor Raphael Montes já esteja trabalhando nos roteiros da produção. Apesar da confirmação do retorno de Murilo Rosa e de outros nomes importantes do elenco, a previsão é de que a nova temporada não estreie em 2026. Por Flipar

Reprodução Instagram /@murilorosa_oficial