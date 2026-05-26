Giovanna Ewbank fala sobre novo projeto nas redes sociais e nova fase da vida

Ela pretende levar esse conteúdo completo para seu canal no YouTube, já que, segundo ela, ele tem potencial para outros formatos, como videocast, documentário e encontros presenciais. Longe da atuação desde 2015, a atriz também revelou que tem vontade de voltar a atuar e confirmou que filmará, no final do ano, um longa ao lado do marido, Bruno Gagliasso, que ela acredita ter tudo a ver com eles. Casada há mais de 15 anos com Bruno Gagliasso, Giovanna destacou que a relação dos dois é construída
Giovanna e Bruno Gagliasso começaram a namorar em 2009 e se casaram no ano seguinte. Em 2016, durante uma viagem ao Malawi, na África, adotaram Chissomo, uma menina de 4 anos de idade que recebeu o apelido de Títi. Em 2019, adotaram um menino chamado Bless, também com 4 anos. Nesse mesmo ano, Giovanna ficou grávida de Zyan, que nasceu em julho de 2020. Inclusive, sobre a estreia de Títi nas passarelas do Rio Fashion Week, a atriz afirmou que incentiva a filha a se expressar com liberdade, mas pr
Conheça mais, a seguir, sobre a trajetória de Giovanna Ewbank. Nascida em 14 de setembro de 1986, na cidade de São Paulo, é uma atriz, modelo, apresentadora e influenciadora com mais de 29 milhões de seguidores no Instagram, conhecida por ter atuado e apresentado alguns programas na TV Globo.
Desde pequena, estudou para se tornar atriz e também trabalhou como modelo. Assim, aos 12 anos, começou a estudar teatro, cinema e televisão. Além disso, aos 13 anos, já demonstrava criatividade ao recriar e customizar suas próprias roupas, além de produzir bolsas e batas para vender às amigas da escola.
Em 2007, estreou como atriz no papel da caipira Marcinha na décima quarta temporada de “Malhação”, que foi protagonizada por Thaila Ayala, Rômulo Arantes Neto, Fiorella Mattheis e Maria Eduarda Machado. No ano seguinte, estreou no horário nobre em “A Favorita”, novela de João Emanuel Carneiro, como Sharon.
No ano de 2010, foi escalada para o elenco de “Escrito nas Estrelas”, de Elizabeth Jhin, onde interpretou o papel de Suely. Em 2012, entrou na terceira temporada do seriado “Acampamento de Férias”, escrito por Renato Aragão. Em 2013, participou de sua terceira novela, “Joia Rara”, de Duca Rachid e Thelma Guedes, interpretando Cristina.
Giovanna Ewbank ainda fez parte do elenco e fez participação especial em outras produções da TV Globo, como “O Dentista Mascarado”, “Babilônia”, “Totalmente Demais”, entre outros. Além disso, participou do quadro “Dança dos Famosos”, mas foi a segunda eliminada da disputa.
No cinema, Giovanna deu voz a Cruz Ramirez em “Carros 3” e à Cachinhos Dourados em “Gato de Botas 2: O Último Pedido”. Também trabalhou como dubladora no filme de animação indo-brasileiro “Arca de Noé”, como a personagem Serpente 1/Amy, além de ter atuado em alguns curtas-metragens.
Como apresentadora, Giovanna Ewbank começou no “TV Globinho”. Depois, foi repórter do “Vídeo Show”. Em 2018, comandou o programa “Superbonita”, do canal GNT, ao lado de Karol Conká. No canal, também apresentou “No Paraíso com Gio Ewbank”. Em 2020, apresentou a primeira temporada do reality show “The Circle Brasil”, da Netflix.
Ela tem seu próprio canal no YouTube, o 'Gioh'. Lá, ela tem diversos programas, no qual recebe personalidades para entrevistas, além de discutir temas do dia a dia. O canal conquistou rapidamente o público e, em menos de seis meses de seu lançamento, atingiu a marca de 1 milhão de inscritos.
No canal, ela também estreou o podcast “Quem Pode, Pod”, que ganhou o prêmio Geração Glamour de “Videocast Sensação”. Também estreou, em seu canal, um programa que apresenta ao lado de Bruno Gagliasso sobre temas adultos.