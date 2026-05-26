Estilo de Vida Chocolate amargo virou destaque entre especialistas: veja por que versões com mais cacau são consideradas mais saudáveis O chocolate amargo ganhou espaço entre nutricionistas e apreciadores por reunir sabor intenso e maior concentração de cacau. Diferentemente das versões mais doces, ele costuma levar menos açúcar e menos aditivos, mantendo características mais próximas do ingrediente original Por Flipar

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