Entretenimento Mistério ou realidade? Séries e filmes que inventaram documentos, lendas e personagens como se fossem verdadeiros Muitas sÃ©ries e filmes de mistÃ©rio ficaram conhecidos por misturar referÃªncias reais com personagens, documentos e teorias totalmente fictÃ­cias. Em vÃ¡rios casos, as produÃ§Ãµes apresentam esses elementos como se fossem baseados em registros histÃ³ricos, estudos secretos ou acontecimentos antigos que realmente existiram. Veja a seguir produÃ§Ãµes que usaram esse recurso para aumentar o clima de mistÃ©rio e convencer parte do pÃºblico. Por Flipar

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