Apresentadora da Band confunde dores intensas com enxaqueca e descobre aneurisma: ‘E se eu morresse?’

Uma reportagem do g1 publicada no dia 26 de maio de 2026 revelou que especialistas alertam que nem toda dor de cabeça é igual e que observar sintomas como intensidade, localização e frequência pode ajudar a identificar diferentes tipos de cefaleia. A cefaleia tensional, a mais comum, provoca sensação de pressão nos dois lados da cabeça e costuma estar ligada ao estresse, fadiga e excesso de tempo diante de telas.
Já a enxaqueca geralmente causa dor pulsátil e intensa, acompanhada de náusea, sensibilidade à luz, sons e cheiros, além de sintomas neurológicos conhecidos como aura, como flashes luminosos e formigamentos. Neurologistas destacam ainda o risco da cefaleia causada pelo uso excessivo de analgésicos, quando o cérebro passa a responder pior à dor devido ao consumo frequente de medicamentos.
O problema pode levar à condição de crises crônicas. Embora a maioria dos casos seja benigna, sinais como perda de força, alteração da fala, febre, convulsões ou dor súbita intensa exigem atendimento imediato, pois podem indicar doenças graves como meningite, AVC ou hemorragias cerebrais.
Em entrevista à revista Quem, o neurocirurgião Orlando Maia, responsável pelo tratamento de Gardênia, alertou que muitas pessoas cometem o erro de ignorar dores de cabeça intensas, que podem indicar o rompimento de um aneurisma cerebral. O médico explicou que pessoas com histórico familiar de aneurisma, AVC ou outras doenças cerebrovasculares devem realizar exames preventivos, como angiotomografia e angioressonância, para identificar casos antes da ruptura.
O especialista afirmou que a definição do tratamento depende de fatores como tamanho, localização e risco de ruptura do aneurisma. Quadros menos graves podem apenas ser monitorados com exames periódicos, enquanto aneurismas com maior risco exigem cirurgia ou embolização. Orlando também destacou que cigarro, pressão alta, colesterol elevado e glicose descontrolada aumentam o risco da doença.