Galeria Apresentadora da Band confunde dores intensas com enxaqueca e descobre aneurisma: ‘E se eu morresse?’ A apresentadora da Band Rio, Gardênia Cavalcanti, revelou ter descoberto um aneurisma cerebral após passar mal durante uma viagem aos Emirados Árabes Unidos. Ela sentiu fortes dores de cabeça, vômitos e mal-estar durante o voo para Dubai e precisou de atendimento médico em Abu Dhabi. Inicialmente, ela acreditou que enfrentava apenas mais uma crise de enxaqueca, mas exames realizados no Brasil identificaram sinais de um aneurisma. Como o problema está localizado em uma região considerada segura, Por Flipar

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