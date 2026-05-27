Galeria ‘The Crystal’: arranha-céu horizontal com 250 metros de altura e 12 mil toneladas vira atração em Chongqing, na China A engenharia civil contemporânea ganhou um novo marco com a conclusão de uma estrutura monumental na China, que desafia os conceitos tradicionais de verticalidade urbana. Isso porque, na metrópole de Chongqing, que abriga mais de 30 milhões de habitantes, foi erguido um complexo arquitetônico denominado 'Raffles City', cujo principal diferencial é um edifício de formato horizontal que se estende por 300 metros de comprimento. Batizado de 'The Crystal', o gigantesco arranha-céu conecta quatro tor Por Flipar

Reprodução/YouTube Singapore City Walks