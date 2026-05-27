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‘The Crystal’: arranha-céu horizontal com 250 metros de altura e 12 mil toneladas vira atração em Chongqing, na China

A engenharia civil contemporânea ganhou um novo marco com a conclusão de uma estrutura monumental na China, que desafia os conceitos tradicionais de verticalidade urbana. Isso porque, na metrópole de Chongqing, que abriga mais de 30 milhões de habitantes, foi erguido um complexo arquitetônico denominado 'Raffles City', cujo principal diferencial é um edifício de formato horizontal que se estende por 300 metros de comprimento. Batizado de 'The Crystal', o gigantesco arranha-céu conecta quatro tor

Por Flipar
Reprodução/YouTube Singapore City Walks

O projeto foi criado pelo escritório Safdie Architects, responsável também pelo famoso Marina Bay Sands, que fica em Singapura, e desenvolvido pela empresa imobiliária asiática CapitaLand, com investimento total estimado em 1,1 bilhão de dólares. A estrutura horizontal pesa cerca de 12 mil toneladas de aço, volume comparável ao da Torre Eiffel, mas tem uma diferença crucial.

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Em vez de descarregar todo o peso diretamente no solo, o The Crystal transfere a carga para quatro torres elevadas a centenas de metros de altura. Cada edifício precisou receber fundações e pilares reforçados para suportar não apenas a própria massa, mas também o enorme bloco suspenso entre eles. O desafio técnico ganhou ainda mais complexidade por causa dos ventos fortes e tempestades frequentes da região, exigindo cálculos estruturais extremamente precisos para garantir estabilidade e seguranç

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Parte da construção ocorreu no solo antes de a estrutura ser elevada por sistemas hidráulicos até a posição definitiva no topo das torres. A técnica conhecida como 'lift-up' permitiu que seções inteiras fossem montadas e inspecionadas em ambiente controlado antes do içamento.

Wikimedia Commons/Junyi Lou

Cada segmento, com centenas de toneladas, exigiu coordenação milimétrica entre guindastes e equipamentos hidráulicos para que o encaixe fosse perfeito nas conexões estruturais. O processo é considerado uma das operações mais sofisticadas já realizadas na engenharia civil contemporânea.

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O revestimento externo combina 3 mil painéis de vidro e quase 5 mil peças de alumínio, criando uma aparência translúcida que muda de acordo com a luz do dia. Durante a noite, a iluminação transforma o edifício em uma espécie de ponte luminosa suspensa sobre a cidade.

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A principal atração turística do The Crystal é o Exploration Deck, um mirante com piso de vidro de 1.500 metros quadrados posicionado a 250 metros acima das ruas de Chongqing. O espaço permite que visitantes caminhem sobre uma superfície transparente enquanto observam a cidade e os rios Yangtzé e Jialing muito abaixo.

Reprodução/YouTube Singapore City Walks

Embora a estrutura tenha capacidade para suportar cargas muito superiores ao peso dos turistas, a experiência provoca vertigem até em quem conhece os rigorosos padrões de segurança do local. Caminhar sobre o vidro cria a impressão de estar suspenso no vazio, enquanto as construções, ruas e rios aparecem abaixo dos pés.

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Além da fama de ser um arranha-céu horizontal, o Raffles City reúne mais de 1 milhão de metros quadrados distribuídos em oito torres que abrigam residências, escritórios, hotel, centros comerciais e áreas de lazer. O projeto funciona como uma verdadeira cidade vertical, onde moradores e visitantes encontram praticamente tudo no mesmo espaço.

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Quatro das torres possuem 250 metros de altura, enquanto duas ultrapassam os 350 metros. Além disso, a localização do empreendimento, na confluência dos rios Yangtzé e Jialing, garante vistas panorâmicas da paisagem montanhosa que cerca Chongqing.

Reprodução/YouTube Singapore City Walks

O crescimento acelerado de Chongqing ajuda a explicar por que a cidade se tornou palco de projetos tão ambiciosos. Considerada uma das maiores metrópoles da China, a região ocupa posição estratégica no interior do país e, nas últimas décadas, passou por uma intensa expansão urbana e industrial, impulsionada por investimentos em infraestrutura, tecnologia e construção civil.

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Além do crescimento econômico, Chongqing ganhou notoriedade internacional pelo ritmo acelerado de urbanização e pela capacidade de executar obras consideradas extremamente complexas do ponto de vista da engenharia como a Ponte Chaotianmen e a expansão de sua malha de metrô suspenso.

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