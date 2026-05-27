Galeria Busca por água de agricultor termina com descoberta inesperada de petróleo no interior do Ceará Ainda assim, especialistas alertam que a existência de petróleo não garante viabilidade econômica, já que fatores como qualidade do óleo, custo de extração, impacto ambiental e volume disponível precisam ser analisados ao longo dos próximos anos. Pela legislação brasileira, os recursos minerais do subsolo pertencem à União, mesmo quando localizados em propriedades privadas. Por Flipar

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