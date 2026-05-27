Papa alerta para risco de nova Torre de Babel: conheça a intrigante história bíblica

Segundo o relato, os homens decidiram construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria os céus. A narrativa diz que todos falavam a mesma língua até que Deus confundiu a comunicação entre eles e espalhou os povos pela Terra. Ao longo dos séculos, o episódio virou símbolo de ambição humana, desunião e dificuldades de comunicação. A história continua despertando debates religiosos, históricos e até tecnológicos.
A narrativa bíblica relaciona Babel à antiga região da Mesopotâmia, considerada um dos berços das primeiras grandes civilizações urbanas. A área corresponde atualmente a partes do Iraque e ficou marcada pelo surgimento de cidades poderosas na Antiguidade.
Muitos pesquisadores associam a Torre de Babel aos zigurates, construções monumentais erguidas pelos povos mesopotâmicos. Essas estruturas em formato de pirâmide escalonada eram usadas em cerimônias religiosas e podiam alcançar grandes alturas para a época.
Um dos edifícios mais citados nas teorias sobre Babel é o zigurate Etemenanki, ligado à antiga Babilônia. Historiadores afirmam que a construção impressionava viajantes da Antiguidade e pode ter inspirado parte da tradição bíblica.
A Babilônia ficou conhecida como uma das cidades mais importantes do mundo antigo. O império ganhou fama pela riqueza, pelas muralhas gigantescas e por obras monumentais atribuídas ao reinado de Nabucodonosor II.
Na história bíblica, a confusão das línguas surge como forma de interromper a construção da torre. O episódio acabou se tornando uma explicação simbólica para a existência de diferentes idiomas entre os povos.
A expressão “torre de babel” passou a ser usada em situações de confusão e falta de entendimento. O termo aparece em debates políticos, tecnológicos e sociais quando muitas pessoas falam ao mesmo tempo sem conseguir chegar a um consenso.
Ao longo da história, artistas imaginaram Babel de maneiras diferentes. Algumas obras mostram uma torre em espiral gigantesca, enquanto outras apresentam estruturas inspiradas diretamente na arquitetura romana e medieval.
Uma das representações mais famosas da Torre de Babel foi criada pelo artista Pieter Bruegel, o Velho. A obra se tornou referência mundial e ajudou a consolidar a imagem monumental da construção no imaginário popular.
Ele também criou esta outra representação. Uma história que inspirou filmes, séries, livros e jogos eletrônicos. Em muitas produções, a torre é retratada como símbolo de poder excessivo, arrogância humana ou tentativa de desafiar limites considerados divinos.
Além da interpretação religiosa, alguns estudiosos enxergam o relato como uma metáfora sobre comunicação e convivência entre sociedades diferentes. A narrativa costuma ser debatida em áreas como filosofia, linguística e estudos culturais.