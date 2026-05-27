Galeria Papa alerta para risco de nova Torre de Babel: conheça a intrigante história bíblica A Torre de Babel voltou ao debate após declarações do papa Leão XIV, que alertou sobre o risco de a humanidade construir uma “nova Torre de Babel”. Ao usar a metáfora bíblica, ele afirmou que a falta de diálogo, o excesso de conflitos e até o avanço descontrolado da tecnologia podem ampliar divisões entre as pessoas. A comparação chamou atenção porque relaciona uma antiga passagem religiosa aos desafios do mundo atual. A Torre de Babel é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e aparece no l Por Flipar

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