Galeria Kashi Vishwanath: o templo dourado de Shiva que move multidões O Templo de Kashi Vishwanath, em Varanasi, é um dos locais mais reverenciados do hinduísmo e dedicado ao deus Shiva. A cidade, considerada capital espiritual da Índia, recebe milhões de peregrinos que buscam purificação e proximidade com o divino. A imponência arquitetônica e o peso histórico do templo o transformaram em símbolo de resistência cultural e religiosa. Reconstruído diversas vezes ao longo dos séculos, o espaço guarda marcas de conflitos, renascimentos e devoção inabalável. A cada vi Por Flipar

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