Estilo de Vida Batata-doce reúne nutrientes e benefícios além das dietas fitness A batata-doce é um tubérculo cada vez mais presente na alimentação cotidiana. Rica em nutrientes e bastante versátil, ganhou espaço entre pessoas que buscam dietas equilibradas e hábitos mais saudáveis. Com cores que vão do branco ao roxo, passando pelo creme e pelo alaranjado, o alimento vai muito além de um simples acompanhamento. Por Flipar

Imagem de Daniel Albany por Pixabay