Galeria Mahabodhi: onde Buda alcançou a iluminação e inspirou gerações O Templo Mahabodhi, localizado em Bodh Gaya, na Índia, é considerado o local mais sagrado do budismo por ser onde Siddhartha Gautama alcançou a iluminação e tornou-se Buda. A cidade recebe milhares de peregrinos e turistas todos os anos, atraídos pela aura espiritual e pela importância histórica do espaço. A arquitetura monumental e os símbolos presentes no templo reforçam sua relevância como patrimônio mundial. Reconstruído e preservado ao longo dos séculos, o Mahabodhi é hoje um ponto de encon Por Flipar

Amitabha Gupta/Wikimédia Commons