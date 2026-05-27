Galeria Após desaparecer durante passeio de moto aquática e ficar 42 horas à deriva em alto-mar, mulher é resgatada em Ilhabela A jovem Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, que estava desaparecida após um passeio de moto aquática em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, foi encontrada com vida na manhã do dia 26 de maio. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), ela foi localizada por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva no mar. A mulher estava confusa, com frio intenso e pediu água assim que foi retirada da mar. 'A gente enrolou ela com uma coberta. As mãos e os pés já estavam enrugado Por Flipar

Montagem/Divulgac?a?o/GBMAR/Reproduc?a?o