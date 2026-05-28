Galeria Erros comuns na lavagem e no armazenamento da alface podem aumentar risco de contaminações; veja dicas Presente diariamente na mesa dos brasileiros, a alface parece um alimento simples de escolher e preparar, mas erros comuns durante a compra, a higienização e o armazenamento podem comprometer tanto o sabor quanto a segurança do consumo. Como a hortaliça normalmente é ingerida crua, sem passar pelo cozimento, qualquer descuido favorece a presença de microrganismos capazes de causar doenças intestinais e outras infecções. Especialistas em nutrição e segurança alimentar consultados pela revista 'Ca Por Flipar

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