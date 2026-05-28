Galeria Um dos ecossistemas marinhos mais ricos do planeta: conheça Raja Ampat, na Indonésia Raja Ampat, na Indonésia, é considerado um dos lugares mais extraordinários do planeta quando o assunto é biodiversidade marinha e paisagens tropicais preservadas. O arquipélago fica na província de Papua Ocidental, próximo à ilha da Nova Guiné, e reúne cerca de 1.500 pequenas ilhas, ilhotas rochosas e bancos de areia espalhados sobre águas cristalinas de tons azul-turquesa. O nome Raja Ampat significa “Quatro Reis” e faz referência às quatro principais ilhas da região: Waigeo, Misool, Salawati Por Flipar

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