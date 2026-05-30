Galeria Entre fronteiras e mapas: quando a cidade carrega o nome da nação Entre os mapas do mundo, há cidades que carregam no próprio nome a identidade de países inteiros. Algumas nasceram como capitais planejadas, outras como centros religiosos ou estratégicos, e todas se tornaram símbolos que condensam nações em territórios urbanos. Esses lugares não são apenas pontos geográficos: representam histórias de fundação, poder político e relevância cultural. O nome de cada país transformado em cidade reforça a ideia de pertencimento e projeta sua importância no cenário i Por Flipar

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