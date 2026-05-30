‘Toy Story 5’ marca nova fase da franquia que redefiniu a animação nos cinemas

Anunciado oficialmente em fevereiro de 2023, o filme dá continuidade à história iniciada em 1995, quando “Toy Story” revolucionou a indústria cinematográfica ao se tornar o primeiro longa-metragem totalmente animado em computação gráfica 3D. O sucesso consolidou a Pixar como referência mundial em animação. Além do retorno de Woody e Buzz (dublados originalmente em inglês por Tom Hanks e Tim Allen), o novo longa também amplia o espaço de Jessie na narrativa, colocando a personagem entre os desta
A franquia segue como a mais lucrativa da história da Pixar. “Toy Story 3” e “Toy Story 4” ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais. Somando também o spin-off “Lightyear”, lançado em 2022, a série acumula mais de US$ 3,2 bilhões arrecadados globalmente. Os filmes anteriores da saga estão disponíveis no catálogo do Disney+.
Quando “Toy Story” chegou aos cinemas em 1995, o público assistiu a algo inédito até então: um longa-metragem inteiro produzido em animação computadorizada. Antes dele, animações digitais já existiam em curtas e em efeitos especiais, mas nunca haviam sustentado um filme inteiro.
Mais do que um sucesso comercial, o filme da Pixar transformou definitivamente a indústria do cinema, inaugurando uma nova era para as animações e consolidando personagens que atravessariam décadas no imaginário popular.
Criada pela Pixar Animation Studios e distribuída pela Disney, a franquia acompanha a vida secreta dos brinquedos de Andy e, posteriormente, de Bonnie, mostrando o que acontece quando os humanos deixam o quarto. Liderados pelo caubói Woody e pelo patrulheiro espacial Buzz Lightyear, os brinquedos vivem aventuras que misturam humor, emoção, amizade e reflexões sobre crescimento, abandono e passagem do tempo.
Grande parte do sucesso da franquia está ligada à relação entre Woody e Buzz Lightyear. O conflito entre os dois personagens no primeiro filme se tornou um dos arcos mais marcantes da animação contemporânea. Com o tempo, a rivalidade se transforma em amizade profunda, formando o centro emocional da série.
Nas versões originais em inglês, Woody é dublado por Tom Hanks, enquanto Buzz ganhou voz de Tim Allen. Ambos permaneceram na franquia ao longo das décadas e ajudaram a consolidar a identidade dos personagens. No Brasil, as vozes oficiais e clássicas dos personagens de Toy Story são Marco Ribeiro (como Woody) e Guilherme Briggs (como Buzz Lightyear).
Após o enorme sucesso do primeiro filme, a Pixar lançou “Toy Story 2” em 1999. O segundo filme aprofundou o drama existencial dos brinquedos ao introduzir temas como envelhecimento, colecionismo e medo de ser esquecido. Foi também nele que a cowgirl Jessie apareceu pela primeira vez. A personagem rapidamente se tornou uma das mais populares da franquia graças à sua história melancólica envolvendo abandono.
Em 2010, “Toy Story 3” levou a série a um novo patamar emocional. O longa acompanha Andy já adolescente, prestes a entrar na faculdade, enquanto os brinquedos enfrentam a possibilidade de serem descartados. A produção foi celebrada mundialmente pela maneira madura como abordou despedidas, amadurecimento e mudanças inevitáveis da vida.
A famosa sequência do incinerador é frequentemente citada entre os momentos mais emocionantes da história da animação. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão mundialmente e venceu o Oscar de Melhor Animação, além de ter sido indicado ao prêmio de Melhor Filme.
Já “Toy Story 4”, lançado em 2019, surpreendeu muitos fãs que acreditavam que a trilogia já havia encerrado sua história de maneira perfeita. Mesmo assim, o longa recebeu avaliações positivas ao explorar o propósito dos brinquedos após o fim da infância de Andy. O quarto filme apresentou Garfinho, brinquedo improvisado criado por Bonnie, além de aprofundar o reencontro entre Woody e Betty.
Poucas franquias animadas tiveram impacto tão amplo quanto “Toy Story”. Além das bilheterias bilionárias, a série ajudou a transformar a Pixar em um dos estúdios mais importantes do cinema moderno. A franquia também influência em uma mudança de percepção sobre filmes de animação. Antes vistos majoritariamente como entretenimento infantil, os longas da Pixar mostraram que animações poderiam abordar temas existenciais profundos e emocionar adultos tanto quanto crianças.