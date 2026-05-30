Entretenimento ‘Toy Story 5’ marca nova fase da franquia que redefiniu a animação nos cinemas A Pixar divulgou o trailer final de “Toy Story 5”, novo capítulo de uma das franquias de animação mais bem-sucedidas do cinema. O longa tem previsão de estreia nas telonas do Brasil em 17 de junho de 2026 e promete colocar os brinquedos diante de um desafio inédito: a disputa pela atenção das crianças em meio ao avanço da tecnologia. Na nova trama, Woody, Buzz Lightyear, Jessie e Garfinho retornam para acompanhar a rotina da menina Bonnie, agora fascinada por um tablet infantil chamado LilyPad. Por Flipar

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