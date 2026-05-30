De Bad Bunny a Maisa: os novos nomes da dublagem em ‘Toy Story 5’

Fã assumido da franquia, Bad Bunny agora passa a integrar o elenco principal de vozes do filme ao lado de nomes já tradicionais da série. 'Toy Story 5” tem estreia marcada para 18 de junho de 2026 nos cinemas e promete explorar o conflito entre brinquedos tradicionais e novas tecnologias que disputam a atenção das crianças. O longa contará novamente com os personagens clássicos Woody, Buzz Lightyear, Jessie e Garfinho.
No Brasil, a Pixar também anunciou recentemente novos integrantes para a dublagem nacional. A atriz e apresentadora Maisa Silva será a voz brasileira de Lilypad, um tablet inteligente em formato de sapo que surgirá como um dos principais desafios enfrentados pelos brinquedos no novo filme.
A personagem simboliza justamente a crescente presença da tecnologia no cotidiano infantil, tema central da nova produção. Maisa já possui experiência em dublagem, tendo participado anteriormente de animações como “O Touro Ferdinando” e “Os Smurfs e a Vila Perdida”.
Outro nome confirmado na versão brasileira é o humorista e ator Rafael Infante. Ele interpretará Amigo Rolinho, um dispositivo tecnológico voltado para treinamento infantil que possui aparência semelhante à de um rolo de papel higiênico. Na versão original, o personagem será dublado pelo apresentador Conan O’Brien. Infante também acumula trabalhos anteriores na área de dublagem, incluindo produções como “O Parque dos Sonhos” e o game “LEGO Batman 3: Beyond Gotham”.
Os novos nomes se juntam aos dubladores já conhecidos da franquia no Brasil, entre eles Marco Ribeiro, Guilherme Briggs e Mabel Cezar, que retornam para reprisar personagens clássicos da série animada. Lançada em 1995 pela Pixar, “Toy Story” se tornou uma das franquias de animação mais famosas e influentes da história do cinema. A saga acompanha brinquedos que ganham vida quando os humanos não estão por perto, misturando aventura, humor e emoção em histórias que marcaram diferentes gerações. Alé
Woody (original em inglês) – Tom Hanks - O premiado ator de Hollywood dá voz ao xerife Woody desde o primeiro “Toy Story”, lançado em 1995.
Conhecido por filmes como “Forrest Gump”, “Náufrago” e “O Resgate do Soldado Ryan”, Tom Hanks ajudou a transformar o personagem em um dos mais queridos da animação. Sua interpretação equilibrando humor e emoção é considerada uma das marcas da franquia.
Woody (em português) – Marco Ribeiro - Dublador oficial de Woody no Brasil, ele acompanha o personagem há décadas. Um dos nomes mais conhecidos da dublagem brasileira, Ribeiro também empresta sua voz a atores como Robert Downey Jr., Jim Carrey e Tom Hanks em diversos filmes. Sua interpretação contribuiu para popularizar ainda mais o caubói entre o público brasileiro.
Buzz Lightyear (original em inglês) – Tim Allen - O astronauta Buzz Lightyear é interpretado originalmente pelo ator e humorista Tim Allen desde 1995. O artista ficou famoso nos Estados Unidos pela série “Home Improvement” e por diversos trabalhos em comédia. A voz firme e carismática ajudou a consolidar Buzz como um dos personagens mais icônicos da Pixar.
Buzz Lightyear (em português) – Guilherme Briggs - No Brasil, Buzz Lightyear ganhou voz de Guilherme Briggs, considerado um dos maiores dubladores do país.
Briggs também é conhecido por trabalhos em animações, games e filmes de super-heróis, além de dublar personagens como Superman e Mickey Mouse. Sua interpretação energética se tornou inseparável do patrulheiro espacial para o público brasileiro.
Jessie (original em inglês) – Joan Cusack - A cowgirl Jessie estreou em “Toy Story 2”, de 1999, com voz da atriz Joan Cusack na versão original.
Irmã do ator John Cusack, ela construiu carreira sólida em Hollywood com destaque para papéis em comédias e dramas. Sua atuação trouxe emoção e personalidade à personagem, especialmente nas cenas mais dramáticas da franquia.
Jessie (em português no Brasil) – Mabel Cezar - A atriz e dubladora Mabel Cezar é responsável pela voz brasileira de Jessie. Com longa trajetória na dublagem nacional, ela participou de diversas animações, séries e novelas estrangeiras. Sua interpretação ajudou a reforçar o lado divertido e sensível da personagem para os fãs brasileiros da saga.