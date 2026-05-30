Celebridades e TV De Bad Bunny a Maisa: os novos nomes da dublagem em ‘Toy Story 5’ A Disney e a Pixar revelaram mais uma novidade sobre “Toy Story 5”, novo capítulo da famosa franquia de animação. Trata-se do cantor porto-riquenho Bad Bunny, que fará parte do elenco de dublagem do filme. O artista dará voz, na versão original em inglês, a um personagem inédito descrito pelos estúdios como o “descolado e misterioso Pizza de Óculos de Sol”. Segundo informações divulgadas pela produção, o brinquedo vive esquecido em um galpão abandonado no quintal, cenário que deve integrar parte Por Flipar

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