Galeria Quermesses irresistíveis: os doces típicos que conquistam gerações As quermesses são parte essencial das festas juninas, reunindo pessoas em torno de barracas coloridas, brincadeiras e comidas típicas. Entre os atrativos mais esperados estão os doces. De Norte a Sul do Brasil, cada região traz suas delícias, mas algumas viraram símbolos nacionais. Paçoca, pé de moleque, arroz doce e bolo de milho são apenas alguns exemplos que conquistam gerações. Além de adoçar o paladar, esses doces representam memória afetiva e cultura popular. As quermesses mais famosas do Por Flipar

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