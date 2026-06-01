Quermesses irresistíveis: os doces típicos que conquistam gerações

A paçoca é um dos doces mais tradicionais das quermesses juninas, feita com amendoim torrado, açúcar e farinha de mandioca ou de milho. Sua textura macia e sabor marcante conquistam crianças e adultos, tornando-se presença obrigatória nas barracas. Além de simples, é um doce que carrega memória afetiva e remete às raízes da culinária caipira, sendo um verdadeiro símbolo das festas juninas.
O pé-de-moleque é feito com amendoim caramelizado em rapadura ou açúcar, resultando, desse modo, em um doce extremamente crocante e irresistível. Nas quermesses, ele aparece em diferentes versões, desde as mais rústicas até as mais sofisticadas com leite condensado. Sua popularidade atravessa gerações, sendo um dos doces mais procurados e celebrados durante o São João, sempre associado ao sabor autêntico da tradição.
O arroz doce é preparado com arroz cozido em leite, açúcar e especiarias como canela, criando um sabor suave e reconfortante que atravessa gerações. Nas quermesses, é servido quente ou frio, agradando diferentes paladares e reforçando o caráter comunitário das festas. Esse doce simboliza aconchego e tradição, sendo uma das receitas mais queridas e disputadas durante o São João.
O bolo de milho é presença garantida nas barracas juninas, feito com milho fresco ou fubá, açúcar e leite, resultando em textura macia e sabor marcante. Nas quermesses, aparece em versões simples ou recheadas, sempre atraindo filas de visitantes. Ele representa a força da agricultura e a simplicidade da culinária caipira, tornando-se símbolo da festa.
O curau é feito com milho ralado, leite e açúcar, servido cremoso e polvilhado com canela, destacando o protagonismo do milho nas festas juninas. Nas quermesses, é um dos doces mais procurados por quem aprecia sabores intensos e consistência firme. Sua presença, portanto, reforça a ligação das celebrações com a colheita e a tradição rural.
A cocada é preparada com coco ralado e açúcar, podendo ser branca, queimada ou enriquecida com leite condensado, oferecendo variedade ao público. Nas quermesses, aparece em pedaços generosos, atraindo visitantes pela aparência rústica e sabor tropical. É um doce que traduz a diversidade da culinária brasileira e a riqueza dos ingredientes locais.
O bolo de fubá é um clássico das quermesses, feito com farinha de milho, leite e ovos, resultando em textura leve e sabor inconfundível. Nas festas, é servido em fatias generosas, acompanhado de café ou vinho quente, reforçando o clima acolhedor. Sua simplicidade encanta e sua tradição atravessa gerações, mantendo viva a memória afetiva das festas juninas.
A maçã do amor é um ícone das quermesses, coberta com calda vermelha brilhante de açúcar que chama atenção pelo visual. Além de saborosa, é símbolo de romantismo e diversão, atraindo crianças e adultos em busca de guloseimas diferentes. Sua presença reforça o caráter lúdico das festas, tornando-se um dos doces mais fotografados e lembrados.
O quindim é feito com gemas, açúcar e coco, resultando em um doce brilhante e macio que encanta pela aparência e sabor. Nas quermesses, é servido em pequenas porções, destacando-se pela influência portuguesa na culinária brasileira. Sua delicadeza e intensidade de sabor tornam-no um dos doces mais sofisticados das festas juninas.
A broa de milho é um biscoito macio preparado com fubá, açúcar e erva-doce, trazendo aroma e sabor característicos. Nas quermesses, é vendida em saquinhos ou porções individuais, sendo prática e acessível ao público. É um doce que remete ao interior, reforçando a simplicidade e autenticidade da culinária caipira.
A canjica é feita com milho branco cozido em leite, açúcar e especiarias, servida cremosa e polvilhada com canela, conquistando paladares diversos. Nas quermesses, é um dos doces mais tradicionais e disputados, sempre presente nas barracas mais famosas. Representa aconchego e tradição, sendo indispensável nas festas juninas e símbolo da cultura popular.