Galeria Demolição de barragens transforma rio Klamath em símbolo de recuperação ambiental nos Estados Unidos Após mais de 100 anos de interrupções causadas por barragens, o rio Klamath, localizado entre os estados da Califórnia e Oregon, nos Estados Unidos, voltou a correr livremente em toda a sua extensão. A mudança ocorreu após a remoção de quatro grandes barragens hidrelétricas que bloqueavam o curso do rio desde o início do século 20. Considerado o maior projeto de restauração fluvial já realizado em território estadunidense, o trabalho permitiu a reconexão de centenas de quilômetros de habitat nat Por Flipar

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